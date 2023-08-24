Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı'ndaki 9 iş yeri kiraya verildi

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri aylık ödemeli ve 10 yıl süreli olarak yapılan ihale ile 9 tanesi kiraya verildi.

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı'ndaki 9 iş yeri kiraya verildi
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Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri aylık ödemeli ve 10 yıl süreli olarak yapılan ihale ile 9 tanesi kiraya verildi.

İş yerlerinin kiralama ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile yapıldı. 11 dükkân için yapılan ihalede 9 dükkân kiraya verildi. İhalelerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnaflara hayırlı olmasını diledi.

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