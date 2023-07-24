Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanındaki bazı iş yerleri 10 yıllığına kiraya verilecek

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan bazı iş yerlerinin kiralama ihalesi 1 Ağustos 2023 Salı günü yapılacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kent merkezinde bulunan ve kentin silüetini değiştiren önemli bir projesi olan Çarşı ve Kent Meydanı tamamlandı. Yapım çalışmaları tamamlanan Bozüyük Belediyesi mülkiyetindeki Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan iş yerleri Bozüyük Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda ihale ile kiraya verilecek. Edinilen bilgiye göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan bazı iş yerlerinin kiralama ihalesi 1 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 10:00’da başlayacak ihaleye katılabilmek için istekliler ihale dokümanını Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’nde görevli personellerden 500 lira ödemek suretiyle satın alabilecekler.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak kiralama ihalesi ile Çarşı ve Kent Meydanı’nda yer alan 3 ve 16 No’lu bağımsız bölümler Kafeterya/Fastfood/Restoran olarak, 11 ve 12 No’lu bağımsız bölümler Pastahane/Kafeterya/Fastfood/Restoran olarak, 7 No’lu bağımsız bölüm Büfe olarak ve 17 No’lu bağımsız bölüm Lokanta/Restoran olarak 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Kiraya verilecek olan iş yerlerinden 3-16 nolu bağımsız bölümün 10 yıllık muhammen bedeli 4 milyon 80 bin lira, 11-12 nolu bağımsız bölümlerin muhammen bedeli 3 milyon lira, 7 nolu bağımsız bölümün muhammen bedeli 480 bin tl ve 17 nolu bağımsız bölümün 10 yıllık muhammen bedeli 2 milyon 640 bin lira olarak belirlendi.