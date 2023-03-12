Bozüyük Belediyesi, çeyrek finalde Sivas İl Özel İdare Voleybol Takımı'nı 3-0 yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yükselme maçlarının çeyrek finallerine galibiyetle başladığı müsabakaların ikinci gününde Sivas İl Özel İdare Voleybol Takımını da 3-0 yenmeyi başardı.

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde yükselme mücadelesini Amasya G Grubu’nda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı çeyrek final maçlarının ikinci gününü de galibiyetle sürdürdü. Amasya Spor Salonu’nda oynanan maçı, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 25-14, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-14 alarak 3-0 kazandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı grubundaki üçüncü ve son maçını yarın saat 12.00’de Amasya Spor Salonu’nda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Voleybol Takımı ile oynayacak.

Voleybolseverler bu müsabakayı da Bozüyük Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilecekler.