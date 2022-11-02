Bozüyük Belediyesi Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nde 'Kızılay Haftası' etkinliği

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nin minik öğrencileri Kızılay Haftası'nı kutladı.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nde 'Kızılay Haftası' etkinliği
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi’nin minik öğrencileri Kızılay Haftası’nı kutladı.

Güneş sınıfının minik öğrencileri her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinliklerinde kuruluş amacını ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini drama ile öğrendi. Etkinlik hakkında bilgi veren Sınıfı Öğretmeni Tuğba Demir, “Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve mağdur insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımlarını çocuklara drama ile eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nde 'Kızılay Haftası' etkinliği
Bozüyük Belediyesi Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nde 'Kızılay Haftası' etkinliği
Bozüyük Belediyesi Çocuk Oyun ve Bakım Evi'nde 'Kızılay Haftası' etkinliği