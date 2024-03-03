Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor: 3 - Aksaray 1989: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde Bozüyük’ü temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, oynadıkları 2 maçta aldıkları 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi. Final grubundaki ikinci maçını Aksaray 1989 Spor ile oynayan Bozüyük Belediyesi 3-1 kazandı.

Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyüklü voleybolseverler tribünlerden takip etti. Taraftarlar Bozüyük Belediyesi’nin ücretsiz otobüsleri ile maça gelerek yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maç boyunca destekledi. Coşkulu seyirci desteği ile 4 set oynanan maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ilk seti 29-27’lik bir skorla kaybetti. Maçın ikinci setini 33-31, üçüncü setini 25-23 ve dördüncü setini de 25-20 alan Bozüyük Belediyesi, maçı 3-1 kazandı. Galibiyetle biten maçın sonunda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Takımın galibiyet sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takım ile birlikte tribünlerdeki coşkulu taraftarları selamladı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın aldıkları galibiyetle 1. Lige çıkmayı garantilemesi büyük bir sevince neden oldu. Taraftarların sevinci, tribünlerden spor salonu dışına taştı ve taraftarlar coşkulu tezahüratlarla takımı kutladılar.