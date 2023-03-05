Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, grubunu lider olarak tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 10. gruptaki mücadelesini sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 14. haftasında karşılaştığı MFA Zonguldak DSİ Voleybol’a 3-2 yenilmesine rağmen grubu lider olarak tamamlamayı başardı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve sporsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Taraftarlar için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13.00’ten itibaren ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Maç öncesinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, saygı duruşunun bitiminde seyirciler sahaya kırmızı karanfil attı. Daha sonra takımlar sahaya üzerinde ‘Geçmiş olsun Türkiyem’ yazılı büyük bir pankartla çıktı. Heyecan dolu mücadelede ‘Bizim Kızlar’ 1. seti 25-12 önde tamamlarken, 2. seti 19-25 kaybetti. 3. seti 25-17 önde kapatan Bozüyük ekibi 4. 22-25 ve 5. seti de 9-15 kaybetti. Maçı MFA Zonguldak DSİ Spor Voleybol Takımı 3-2 kazandı.

Maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler sahaya inerek, her iki takımı da tebrik ederek, grup maçlarını lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’ne ve ikinci olan MFA Zonguldak DSİ Voleybol’a yükselme maçlarında başarılar dilediler.