Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-0 mağlup etti

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Tepebaşı Gençlik Voleybol Takımı’nı 3-0 yendi.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, takımların teknik heyetleri ve voleybol severler izledi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı maçın tamamına hakim olduğu karşılaşmada ilk seti 25-9, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-7’lik alarak 3-0 kazandı. Maçın sonunda Bahattin Şeker sahaya inerek her iki takımı ve teknik heyetlerini tebrik etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bir sonraki maçını yine deplasmanda 17 Aralık 2023 Pazar günü Karabük Merkez Spor Salonu’nda Karabük Gençlik Spor ile oynayacak.