Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde minik öğrenciler Atatürk'ü andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin minik öğrencileri tarafından sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıldı.

Anma programında minik öğrenciler Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak Atatürk büstüne gül bıraktı, Atatürk şiirleri okudu. Minik öğrenciler ayrıca öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları çeşitli Atatürk fotoğraflarından oluşan “Atatürk Sergisi”ni gezdi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı hakkında bilgi veren Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Sude Tutkun “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yıl dönümü. Bu sebeple; geleceğin mimarı çocuklarımızla birlikte hazırladığımız etkinlikler ile Atamızı sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.