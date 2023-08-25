Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden akaryakıt istasyonlarına denetim

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde yer alan ve yüksek tehlikeli iş yeri sınıfına giren akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması için birçok alanda denetimler yapan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki benzin istasyonlarında incelemelerde bulundu. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olup olmadığı, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Birinci önceliklerinin insan sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten itfaiye ekipleri istasyon çalışanlarının muhtemel bir yangın durumunda yapması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan bu denetimlerin devam edeceği öğrenildi.