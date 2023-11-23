Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden hastanede tatbikat

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yeşilkent Mahallesi’nde hizmet veren Devlet Hastanesi’nde hastane personeline yangın söndürme eğitimi verilerek yüksek katlardan yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün deneyimli personeli tarafından verilen yangın söndürme eğitiminde personele öncelikle yangın anında ne yapmaları gerektiği ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı anlatılarak yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmalarında personel yangın söndürme tüpü kullanarak pratik yaptı. Ardından muhtemel bir yangın durumunda hastaların hastane binasından tahliyesini konu alan tatbikat gerçekleştirilerek itfaiye ekipleri dumandan zehirlenme riski bulunan bir hastayı kısa süre içerisinde bina camından kurtardı.