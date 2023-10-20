Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden işyeri personellerine yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından işyeri personellerine verilen eğitim çalışmaları devam ediyor.

Eğitim çalışmaları kapsamında Saraycık ve ilçe merkezindeki 3 petrol istasyonu ile bir fabrikada bulunan personellere işyerlerinde uygulamalı yangın eğitimi verildi. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde personellere öncelikle yangın anında ne yapmaları gerektiği ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, anlatılarak yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmalarında personeller yangın söndürme tüpü kullanarak pratik yaptı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından her yaşta insanı afetlere ve yangınlara karşı bilinçlendirmek, eğitmek ve duyarlı hale getirmek amacıyla verilen eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.