Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tekstil firmasında çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi'nden yangın eğitimi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tekstil firmasında çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından firmanın bahçesinde verilen yangın eğitiminde; yangın alarmının ile birlikte personel binayı hızlıca boşaltarak toplanma alanında toplandı. Ardından personele yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.