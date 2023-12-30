Bozüyük Belediyesi Kış Desteği Sosyal Yardım Projesinden ilk etapı başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından önemli bir sosyal yardım projesi olarak hayata geçen Kış Desteği Sosyal Yardım Projesinin ilk etap kart dağıtımı yapıldı.

Can Suyu Sosyal Yardım desteğinden faydalanan bin 10 aile ile birlikte kış döneminde ilk etapta toplam bin 202 ailenin faydalanacağı projede yapılacak yeni başvuruların değerlendirilmesi ile yeni ihtiyaç sahiplerine de kart dağıtımı devam edecek.

Projeden faydalanmak isteyen ve başvuruları değerlendirilen yeni hak sahiplerine Kış Desteği Sosyal Yardım kartları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde teslim edildi. Bozüyük Belediyesi tarafından sadece Can Suyu’ndan yararlananlara değil kış desteğini hak eden tüm ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2023 yılının Aralık ayından başlayarak 2024 yılının Nisan ayı dahil olmak üzere toplam 5 ay boyunca kış desteği adı altında aylık 750 tl “Sosyal Destek” yardımı yapılacak.