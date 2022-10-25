Bozüyük Belediyesi'nde Türk Sanat Müziği koro çalışmaları başladı

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu yeni dönem çalışmalarına başladı.

TSM Koro Şefi Murat Küçük yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Çocuk Korosu verdikleri muhteşem konserler ile büyük beğeni toplarken Bozüyüklülerin çalışmalara ilgisi de her geçen yıl artarak devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde haftada 1 gün olarak yapılan çalışmalarda çocuk korosu ve yetişkin korosu birbirinden güzel sanat müziği eserlerini Bozüyüklüler için icra etmeye hazırlanıyor. Çalışmalara severek katılan çocuklar ise koroda olmaktan mutlu olduklarını belirterek “Burada çok güzel şarkılar öğreniyoruz. Koroyu kurduğu için Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dediler.