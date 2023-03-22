Bozüyük Belediyesi'nden anlamlı etkinlik

Bozüyük Belediyesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı etkinlikte Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu öğrencileri aileleri ile birlikte renk renk balonlar ve bayraklarla süslenmiş tramvaylara binerek şehir turu yaptı.

Etkinliğe katılan Başkan Vekili Şahinoğlu misafirler ile tek tek ilgilendi. 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tavırlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından günün Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Vekil Şahinoğlu, “Onlar artı bir farkla hayatımıza büyük bir değer katan kıymetli kardeşlerimiz. Biz onların hepsini çok seviyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli” dedi.