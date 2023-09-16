Bozüyük Belediyesi'nden anma gecesi

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle “Vefat Etmiş Yönetici ve Sporcular İçin Anma Gecesi” düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi’nde düzenlenen programa Bozüyük Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Belediye Meclis Üyeleri Yavuz Bektaş ve Sezai İnci, futbola gönül vermiş ve geçmişte çeşitli kulüplerde forma giymiş futbolcular, yöneticiler ile vefat etmiş futbolcular ve yöneticilerin aileleri katıldı. Program şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Ardından konuşan Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun vekaletini yaptığını belirterek davetlilere Başkan Bakkalcıoğlu’nun selamını ve saygılarını iletti. Özcan konuşmasında “Şimdi ben çocukluğumu ve gençliğimi hatırlıyorum. Bozüyük bir spor kasabasıydı. Ve burada olan kulüplerin birbirleriyle olan mücadelelerini çocukluğumuzda büyük bir keyifle izliyorduk, takip ediyorduk. Dolayısıyla emeği geçen, katkısı olan bütün sporcu ve yöneticilerin ölenlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Emeği geçen bu sporcu ve yöneticilerin de sağlıklı bir yaşam sürmelerini diliyorum” dedi.

Özcan’ın konuşmasının ardından ebediyete intikal etmiş sporcu ve yöneticiler için mevlüt okunarak dualar edildi.

Programda son olarak Özcan tarafından futbola gönül vermiş ve geçmişte çeşitli kulüplerde forma giymiş futbolculara, yöneticilere, vefat etmiş futbolcuların ve yöneticilerin ailelerine belge takdimi yapılarak Nutuk ve bayrak hediye edildi.