Bozüyük Belediyesi'nden Berat Kandili'nde şeker ikramı

Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara mevlit şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi'nden Berat Kandili'nde şeker ikramı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara mevlit şekeri ikram etti.

Bozüyük’te, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili vesilesiyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Yatsı namazından sonra yapılan dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan belediye görevlileri, vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan şeker ikramları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb