Bozüyük Belediyesi'nden bilgilendirme

Bozüyük Belediyesi tarafından 7440 sayılı ’Borçları Yapılandırma Kanunu’ kapsamında yapılacak yapılandırmaların devam ettiği bildirildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların borçlarını taksitlendirme için mükelleflerin tahsilât şefliğine başvurabileceği belirtildi. Açıklamada, "12 Mart 2023 tarihinde Resmî gazetede yayınlanan 7440 sayılı Borç Yapılandırma Kanunu’nun 1’inci maddesi birinci fıkrası (d) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince, Belediyelerce 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk ettirilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamında olduğundan, Belediyemizce 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk etmiş bina, arsa, arazi, çevre temizlik, vergi borçları, su, ilan-reklam vergisi, kira gelirleri ve para cezaları borçlarını belediyemiz tahsilat şefliğine şahsen başvuru yapılması şartıyla peşin veya 12 ile 48 ay arasında taksitlendirilmek suretiyle ödenebilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca borçları yapılandırma müracaatlarının 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona ereceği öğrenildi.