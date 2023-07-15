Bozüyük Belediyesi'nden güreş kursu

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Bozüyük Belediyesi, Yaz Spor Okullarında çocuklar bireysel yeteneklerini keşfederek sosyalleşiyor.

Bozüyük Belediyesi'nden güreş kursu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Bozüyük Belediyesi, Yaz Spor Okullarında çocuklar bireysel yeteneklerini keşfederek sosyalleşiyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları dahilinde devam eden güreş kursları da ilgi görüyor. Ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen güreş kurslarında 2010-2014 doğumlu öğrenciler kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği eğitimi alıyor. Güreş dersleri yeni kapalı spor salonunda yapılıyor.