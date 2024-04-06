Bozüyük Belediyesi'nden Kadir Gecesi'nde şeker ikramı

Bozüyük’te Kadir Gecesi’nde camiler vatandaşlarla dolup taşarken Bozüyük Belediyesi tarafından da cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’bin aydan daha hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde, vatandaşlar camilere akın etti. Kadir gecesi nedeniyle ibadetlerini camilere giderek yapan cemaate Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşlara ‘Kandiliniz mübarek olsun’ diyen belediye görevlileri ayrıca vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun Kadir Gecesi kutlamasını ilettiler. İlçe genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası yapılan şeker ikramı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.