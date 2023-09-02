Bozüyük Belediyesi'nin Kurtuluş Konserleri Olcay Gülpınar ile devam etti

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Günleri Konser programları çerçevesinde Yeşilkent Amfi’de düzenlenen konserde, Bozüyük’ün başarılı müzisyenlerinden Olcay Gülpınar ve orkestrası sahne aldı. Müzikseverler tarafından ilgi gören programda Olcay Gülpınar ve orkestrası seslendirdikleri birbirinden güzel parçalarla izleyenlere kurtuluş coşkusunu yaşattı. Bozüyük’ün sevilen seslerinden Olcay Gülpınar programda herkesin bildiği ve sevdiği şarkıları seslendirerek birbirinden güzel ezgilerle Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca sanatçıya eşlik ederek hep bir ağızdan şarkı söyleyen ve dans edip oynayan Bozüyüklüler doyasıya eğlendi.

Konser programının sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Gülpınar’a çiçek takdim ederek “Kıymetli misafirler, ‘iyi ki varsın’ dediklerimizden Olcay, içimizden birisi. Gururumuz, muhteşem yorumuyla, güçlü sesiyle bu gece bize ölümsüz bir gece yaşattı. Çok teşekkür ederim. Tabiki orkestradaki arkadaşlarımıza da teşekkür ederim, hepinizin ellerine kollarına sağlık, çok teşekkürler. İyi ki varsınız.” dedi. Olcay Gülpınar’da kendisine bu fırsatı veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve Bozüyük Belediyesi’ne teşekkür etti. Seyircilere de teşekkür eden Olcay Gülpınar “Bozüyük’ün bir ferdi olarak sizlerle birlikte olmaktan şeref duydum, onur duydum. Çok teşekkür ederim” dedi.