Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonları 2023 yılı kiralama kayıtları başladı

Bozüyüklülerin düğün, kına ve nişan törenlerini en ekonomik koşullarda yapabileceği Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonlarının 2023 yılı kayıtları yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar kayıtların alındığı yeni belediye düğün salonunun önünde erken saatlerden itibaren sıra oluştururken Bozüyüklülerin düğün, kına ve nişan törenlerini en ekonomik koşullarda yapabileceği 4 Eylül ve Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesislerindeki salonlar, Belediye Yeni Düğün Salonu ile sosyal tesisler ve küçük salonlar kiraya veriliyor. Salon kiralamalarında bulunan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Mehmet Ali Karasu görevlilere kolay gelsin diyerek vatandaşlara da düğün, nişan gibi organizasyonları için yaptıkları kiralamalar nedeniyle hayırlı olsun temennilerini ilettiler.