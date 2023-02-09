Bozüyük Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Pazarcık ilçesine doğru yol aldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan Bozüyük Belediyesi ‘Afet Yardım Kampanyası’ çerçevesinde toplanan yardımlar tır parkından Pazarcık ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kampanya çerçevesinde toplanan kullanılmamış çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi ve maması, ped, kuru gıda, yiyecek malzemeleri ve su gibi yardımlar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde toplandı, sınıflandırılarak kolilendi. Yardımlar AFAD koordinasyonuyla ve 2 yüksek dorseli tır yardımıyla depremzedelere ulaştırılacak. Tırları yolcu eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu bu günlerin birlik olma ve yaraları birlikte sarma günü olduğunu belirterek “Bozüyük’ün güzel insanlarının gönülden ve yoğun katkılarıyla bir günde dolan iki devasa tır aracımızı depremin merkezi Kahramanmaraş Pazarcık’a gönderdik. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.