Bozüyük Belediyesi THM Korosu solistlerinden Senanur Kale'ye birincilik ödülü

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu’nun genç ve başarılı solistlerinden Senanur Kale, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Kültür Sanat ve Gençlik Festivali’ndeki “Hisarlı Ahmet THM Ses Yarışması”nda birinci olarak Bozüyük’ün gururu oldu. Senanur Kale’yi elde ettiği başarının ardından arayarak tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, başarılarının devamını diledi.

Şef Mehmet Uysal yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’ndaki çalışmalarını da sürdüren Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı THM Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Senanur Kale, ilk kez düzenlenen yarışmaya başvuran 130 solist arasından finale kalmayı başardı. Kale, final yarışmasında okuduğu “Ah bugün yine yaralandım” türküsüyle birinciliğe layık görüldü. Senanur Kale’ye ödülü Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılan ve İzzet Altınmeşe’nin de konuk olduğu törende Prof. Dr. Alim Işık tarafından takdim edildi.