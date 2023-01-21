Bozüyük Belediyesi TSM Korosundan muhteşem konser

Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser programı yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser programında koro şefi Murat Küçük yönetimindeki koro Mete Ayaz’ın sunumu eşliğinde Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Konser programının 1. bölümünde Karcığar Faslı şarkılardan oluşan 13 eser koro tarafından seslendirilirken 2.bölümde ise koro ve solo olarak Yusuf Nalkesen ve Avni Anıl şarkılarından oluşan 13 eser seslendirildi. Dinleyenlerin kulaklarının pasının silindiği muhteşem konser programında salon tamamen dolarken katılımcılar unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Şarkıların hüzünlü hikâyelerinin de paylaşıldığı konser programında izleyenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konser programının bitiminde Başkan Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına yıllarca emek veren koro üyelerine Vefa Plaketi takdim etti.

Burada dinleyecilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu “Bu konser sırasında açıkçası çok duygulandım. 90’lı yıllarda görev yaparken bu binanın yerinde bir sinemamız vardı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarını kurdum. Tiyatro kurduk, çok zor şekillerde kurduk. Sonra yıllar geçti. Bu göreve tekrar gelmeden önce Türk Sanat Müziği Koromuzu Halk Eğitim Merkezi’nin o küçük salonunda, bazen erken kapanan ışıkların olduğu ortamda birkaç kez izlemeye gittim. Çok üzülmüştüm. Sonra belediyeye tekrar göreve geldikten sonra hem Sanat Müziğinde hem Halk Müziğinde yeniden Bozüyük’te güzel şeyler yapalım istedik. Bayağı bir mücadele sonunda geldiğimiz bu akşamki konser harika değil mi? O zaman bu koroları çalıştırmaya dışarıdan sanatçı şefler getiriyorduk. Şimdi aramızdan yetişmiş Murat Küçük kardeşim hem de Bozüyüklü. Halk Müziğinde de Bozüyüklü Mehmet Uysal hocamız var. Çok gurur duyuyorum açıkçası. İçimizde çok değerli saz üstadları var. Bu enstrüman çalan üstadlarımız da bizi yalnız bırakmıyorlar, Bozüyüklüler de var içlerinde. Ama şu arka tarafta bu Halk Eğitim Merkezi’nin küçük salonunda 15-20 kişilik koro, şimdi 50 tane kadın ve erkeğinizden oluşan bir koro oldu. Çok güzeller değil mi?” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının devamında Koro Şefi Murat Küçük’e bu güzel gece için teşekkür ederek Küçük’e ve koristlerden Meziyet Orhun’a çiçek takdim etti.