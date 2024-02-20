Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile 'Diyardan Diyara'

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, “Diyardan Diyara” adlı konser programı ile türkü severlerle buluşuyor.

Saz ekibi ile birlikte yaklaşık 55 kişilik bir toplulukla çalışmalarını sürdüren Koro Şefi ve Bağlama Eğitmeni Mehmet Uysal ile öğrencisi Senanur Kale yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 2024 yılının ilk konserini 23 Şubat 2024 Cuma günü verecek. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek konser saat 20:00’de başlayacak. Konserde Aydın, Çorum, Muğla, Eskişehir, Sivas, Erzurum gibi 22 farklı yöreye ait özenle seçilmiş 22 türkü solo ve koro olarak seslendirilecek. Tüm Bozüyüklü türküseverlerin davetli olduğu ve adeta bir türkü şöleninin yaşanacağı konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.