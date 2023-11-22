Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan 'Su Gibi Aziz' konseri

Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü akşamı “Su Gibi Aziz” adlı konser programı ile türkü severlerle buluşuyor. Konser öncesinde ise koronun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak verilecek Şef ve Bağlama Eğitmeni Mehmet Uysal yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri saat 20.00’de başlayacak. Yağmur, dere, çeşme ve su konulu türkülerin koro ve solo halinde icra edileceği konser programında koro, orkestra dâhil 45 kişi ile sahnede olacak. 2 bölüm halinde sunulacak konserde çeşitli yörelere ait toplam 20 eser seslendirilecek. Tüm Bozüyüklü türkü severlerin davetli olduğu ve adeta bir türkü şöleninin yaşanacağı konser programının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.