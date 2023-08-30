Bozüyük Belediyesinin Kurtuluş Günleri Etkinlikleri sevilen sanatçıların konserleriyle devam ediyor

Bozüyük’ün sevilen sanatçılarından Emre Çimen ve Serkan Kıranlı, seslendirdikleri birbirinden güzel ezgilerle Bozüyüklülere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser programı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle Kurtuluş Günleri Konser programları düzenlendi. Yeşilkent Amfi’de düzenlenen konser programında izleyenler sevdikleri şarkıları dinleyerek hem stres attı hem de eğlendi. Programda ilk olarak sevilen müzisyen Emre Çimen sahne alarak birbirinden güzel şarkıları Bozüyüklüler için seslendirdi. Sevilen ve bilinen pop şarkılarından oluşan repertuarıyla izleyenlerin severek dinlediği ve hep bir ağızdan eşlik ettiği Emre Çimen, izleyenleri coşturarak eğlendirdi. Emre Çimen programda ayrıca kendi şarkısını da seslendirerek Bozüyüklülerin beğenisine sundu.

Çimen’in performansının ardından sahneye gelen Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “26 Ağustos Büyük taarruzla başlayıp 4 Eylül Bozüyük’ün kurtuluşu ile sona eren kronolojik sıralamayla Bozüyük’ün Kurtuluş Günü Etkinlikleri olarak 3. geleneksel programında bugün 4. Günü tamamladık birbirinden eşsiz, değerli yerel sanatçı kardeşlerimizle. Emre Çimen kardeşimiz de onlardan bir tanesi ve tabi ki müthiş performansıyla orkestrası da çok kıymetli, onlara da teşekkür ediyoruz. Bu güzel repertuar için yaşattıkları güzel yaz gecesi için ben kendilerine teşekkür ediyorum Sağ olun var olun” diyerek Çimen’e çiçek takdim etti.

Daha sonra Bozüyük’ün sevilen müzisyenlerinden Serkan Kıranlı sahneye çıkarak Bozüyüklü sevenleriyle buluştu. Serkan Kıranlı fantazi-arabesk grubundaki en güzel şarkıları Bozüyüklüler için seslendirdi. Söylediği birbirinden eğlenceli şarkılarla izleyenleri coşturan Kıranlı’ya izleyenler hep bir ağızdan eşlik ettiler. Programının son bölümünde seslendirdiği hareketli parçalarla herkesi oynatan Kıranlı’nın programında ayrıca vokalisti Ayşe Harman’da seslendirdiği şarkılarla beğeni topladı. Hareketli Karadeniz türküleri ve oyun havalarıyla coşan izleyenler oynayarak stres attılar. Serkan Kıranlı’nın performansının ardından sahneye gelen Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “Tüm ekip olarak hepinizi tebrik ediyorum. Seçtiğiniz şarkılar duygulandırdı, güldürdü, eğlendirdi, geçmişe götürdü. Kendi güçlü sesin ve yorumunla eğlendirdin, iyi ki varsın kardeşim, sağ olun var olun” diyerek çiçeği vokalist Ayşe Harman’a takdim etti.

Bozüyük Belediyesi’nin Kurtuluş Günleri Etkinlikleri, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü sahne alacak olan Funda Arar konseri ile devam edecek. Bozüyük halkı, Zafer Bayramı’nı da Funda Arar konseri ile kutlamış olacak.