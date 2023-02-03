Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Bozüyük'te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
görsel altı
görsel altı
görsel altı
görsel altı

Bozüyük’te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri vatandaşların, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarına ilk olarak ana arterler, hastane güzergâhı ve dolmuş servis güzergâhlarından başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yaya ekipleri tarafından da ana cadde üzerindeki kaldırımlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor
Bozüyük beyaza büründü, belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor