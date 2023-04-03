Bozüyük Çarşı Meydan'da Otizm Farkındalık Etkinliği düzenlendi

Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından farkındalık yürüyüşü ve etkinliği düzenlendi.

Bozüyük Çarşı Meydan’da düzenlenen etkinliğe Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdür Vekili Faruk Aydın, okul öğrencileri ve aileleri ile öğretmenler katıldı. İsmet İnönü Caddesi üzerinde yapılan Farkındalık Yürüyüşü’nün ardından Bozüyük Çarşı Meydan’da devam eden etkinlikte konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Henüz bu alanı hizmete açmadık, Bu alan önümüzdeki aylarda hizmete açılacak törenlerle. Ama bizim geleceğimizin tek teminatı gençlerimiz çocuklarımız. Hele hele konu özel çocuklarımız olunca meydanı açmasak ta bu alanı hazırlayalım onların bu özel günlerinde burada ilk törenimiz olsun istedim. Böylelikle bu töreni yapıyoruz. Gelecekleri güzel olsun, ülkemizin geleceği güzel olsun.” dedi.

Ardından konuşan Okul Müdür Vekili Faruk Aydın katılımcılara Otizm ile ilgili bilgiler vererek “Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmli bireylerimiz toplumdaki yerlerini sağlıklı, başarılı ve güvenli bir şekilde alabilirler” dedi ve “Farklılıkları birlikte fark etmek, engellerini hissettirmeyecek engelsiz bir yaşam dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken Başkan Bakkalcıoğlu eşi ile birlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.