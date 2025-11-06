Bozüyük çevreyolu trafiğe açıldı

Bursa-Eskişehir yönünde Bozüyük Çevreyolu’nda sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarında sona gelinerek trafiğe açıldı.

Bursa-Eskişehir istikameti Bozüyük Çevreyolu üzeri Dinlenme Tesisleri bölgesinde İstanbul Kavşağı ile Otogar Kavşağı arası 5 kilometrelik mesafede yürütülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından trafik, her iki yönden de tüm şeritlerden açık olarak verilmeye başlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak vatandaşların bilgilendirildiği belirtilirken, tüm sürücülere güvenli yolculuklar dilendi.