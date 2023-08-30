Bozüyük'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu törenlerle kutlandı.

Meliha Ercan Ortaokulu’nda gerçekleştirilen tören protokol mensupları tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden programda Mehteran gösterisi ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Meliha Ercan Ortaokulu’ndaki etkinlik tören geçidi ile sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkacıoğlu diğer protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geçerek tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için dualar edildi ve mezarlara karanfil bırakıldı.

Bayram kutlamaları çerçevesinde ayrıca belediye sesli anons sisteminden marşlar çalındı.