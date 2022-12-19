Bozüyük Engelliler Derneği Başkanlığına Nursel Topal seçildi

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanlığına Nursel Topal seçildi.

10 yıldır Dernek Başkanlığı görevini başarıyla yürüten İsmail Çelik yeni dönemde aday olmayacağını açıklamıştı. Derneği’nin 7. olağan genel kurulu toplantısında Divan Kurulu başkanlığını Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu seçildi. Genel kurulda gündem maddeleri okunarak ibra edildi. Ardından yapılan oylama sonucunda başkan adayı Nursel Topal, oy birliği ile dernek başkanlığına seçildi. Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu tarafından engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerinden dolayı İsmail Çelik’e plaket takdim edildi. Yeni seçilen Dernek Başkanı Nursel Topal ve yönetim kuruluna başarılar dilendi.