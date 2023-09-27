Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya göreve başladı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Servet Çetinkaya, devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

Eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin ve bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten Çetinkaya, "Eğitime, geleceğimizin büyükleri olacak çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak adına bizleri bu göreve layık görenlere şükranlarıma arz ediyorum” dedi.

Tören sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Servet Çetinkaya, “Değişim ve dönüşümü yakalayan, bilgiyi üreten, araştıran ve analiz eden, madde ile manayı birleştiren bir nesil yetiştirme gayretimizi sürdürecek, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin farkındalık ortaya koyan çalışmalarına destek vereceğiz. Türk Milli Eğitim ilke ve hedefleri ışığında amacımız, nesil yetiştirmenin ’medeniyet inşasını sürdürmek’ olduğu bilinciyle öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanmış değil milli ve manevi değerlere sahip sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri de gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi önceliklerimiz olarak görüyoruz. Göreve başlarken eğitime değer katan yönetici, öğretmen ve personelimize bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunar, geleceğimizin ümidi olan sevgili öğrencilerimize başarı ve kolaylıklar dilerim” diye konuştu.