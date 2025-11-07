Bozüyük takımları 3. Kamu Spor Oyunları'nda çeyrek finalde

Sakarya'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları bölge şampiyonasında Bozüyük takımları çeyrek finale yükseldi.

Bozüyük takımları 3. Kamu Spor Oyunları'nda çeyrek finalde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları bölge şampiyonasında Bozüyük takımları çeyrek finale yükseldi.

Sakarya Bölge Şampiyonası kapsamında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları’nda Bozüyük Kaymakamlığı kadın ve erkek takımları, Bilecik ve Bozüyük’ü temsil ederek grup müsabakalarında elde ettikleri başarı ile çeyrek final oynamaya hak kazandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çeyrek final müsabakaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Takımlarımıza çeyrek final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.