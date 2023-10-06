Bozüyük'te 'Eğitimde nitelik ve vizyon çalıştayı' başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eğitimde nitelik ve vizyon çalıştayı, Vali Şefik Aygöl’ün önderliğinde başladı.

Çalıştayda konuşma yapan Vali Şefik Aygöl, “Biz yaklaşık bir aylık süreç içerisinde başladığımızdan 15 gün sonra bu çalıştayın hazırlıklarına başladık. Öğrencilerimizden, velilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan, emekli eğitimcilerimizden, kamu kurum kuruluşlardan, bizlere destek verebilecek arkadaşlarımızdan, öbür taraftan il dışından il içerisinden aklımıza gelebilecek herkesi davet etmeye çalıştık. Amacımız bu çalıştaydan sonra bir yol haritamız çıkacak. Bu yol haritasında her kesimden destek alacağımız uzun soluklu bir işin içerisine girmiş olacağız. Yani bugün bir vizyon, çalıştay yaptık oldu bitti değil. Bundan sonra ilimizin sürekli gündeminde bir işimiz olacak. Çünkü hepimiz şunu biliyoruz ki, eğitim yalnızca milli eğitime bırakılacak, yalnızca milli eğitimden hesabı soracak, yalnızca öğretmenlerimiz tarafından yapılması gereken bir çalışma değil. Eğitim küçükten büyüye, 7’den 70’e, makamdan makamsıza, herkesin içinde olması ve herkesin destek vermesi gerektiği bir çalışma. Onun için biz her kesimden arkadaşlarımızın olması lazım” dedi.

3 gün sürecek olan çalıştayda, 100’ü aşkın katılımcılar ile Bilecik eğitiminin geleceği tartışılacak, eğitim ve öğretime dair fikirler sunulacak.