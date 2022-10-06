Bozüyük'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla köyünde Muhtar İbrahim Yılmaz, köy camiine gittiğinde cami kapısında asılı bir poşet ve içine bırakılan bir miktar para ile birlikte kağıda yazılmış notu gördü.

Muhtar Yılmaz, poşet içerisine baktığında içerisine konulmuş para ile beraber üzerinde "Yere dökülen armutları aldık, helal edin” yazılı notu buldu. Notu okuduğunda duygulandığını anlatan Muhtar İbrahim Yılmaz, böyle insanların var olmasından dolayı gururlandığını ve dünyada hala böyle insanlar varmış diye düşündüğünü söyledi. Not ile para bırakanlara hakkını helal ettiğini de kaydeden Yılmaz, "Keşke parayı bırakmasalardı. Cami bahçemizdeki meyvelerden her vatandaşımız istediği zaman alıp yiyebilirler, bu meyve ağaçlarımız bizlere dedelerimizin, atalarımızın emanetleri ruhlarına değsin” dedi.