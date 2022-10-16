Bozüyük'te 'Süleyman Çelebi Konferansları' düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Süleyman Çelebi’nin vefatının 600’üncü yılı anısına ‘Süleyman Çelebi Yılı Konferansları‘ düzenlendi.

Vefatının 600‘üncü yılında UNESCO tarafından 2022 yılının Süleyman Çelebi Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde konferanslar düzenlendi. 3 gün süren konferanslara ilişkin İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vesîletü’n Necât’ın yani bilinen ismiyle meşhur Türkçe Mevlüt kasidesinin yazarı olan Süleyman Çelebi’nin bizlere bıraktığı kültürel ve edebi miras 600 yıldır bütün İslam dünyasının her dini gününde, doğumda, ölümde, bayramda okunmaktadır. Divan edebiyatımızın önemli şairi Süleyman Çelebi’yi vefatının 600’üncü yılında anmak üzere bizler de Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi olarak ev sahipliğini yaptığımız ‘2022 Suleyman Çelebi Yılı’nı anma ve kutlama programını gerçekleştirmek amacıyla konferanslar düzenledik. Konuşmacılarımız Öğretim Üyesi Dr. Rabia Doğru Fen Lisesi’nde, Prof. Dr. Osman Kabakçılı Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Öğretim Üyesi Dr. Metin Samancı da Kumral Abdal Anadolu Lisesi’nde konuşma ve sunumlarını gerçekleştirdiler” ifadelerine yer verildi.