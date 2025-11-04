Bozüyük'te 'Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' düzenlendi

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlendi.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu" düzenlendi.

Din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kursu Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı verdi. Kurs süresince din görevlilerine vaaz hazırlama, etkili hitabet, iletişim teknikleri ve cami içi irşad yöntemleri konularında eğitimler verildi. Programın sonunda kursa katılan din görevlilerine Başarı Belgeleri takdim edildi.

İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, kursun kapanışında yaptığı konuşmada, "Vaaz hizmeti, din görevlilerimizin en önemli irşad görevlerinden biridir. Bu tür eğitimlerle hem hitabet hem de dini tebliğ yönümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.