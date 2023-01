Bozüyük'te 111 öğretmene başarı belgesi verildi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, görevli olduğu kurumlarda gayret ve çalışmaları ile öne çıkan, fark oluşturan öğretmenlere başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Bozüyük Halk Eğitim Konferans Salon’unda yapılan başarı belge takdim töreninde konuşan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; “Sizler okullarınızda sosyal, kültürel ve sportif başarılarınızla öğrencilerinizde farkındalık oluşturarak onlara yol gösterici birer ışık oldunuz. Hepinizi gayretlerinizden ve fedakârlıklarınızdan dolayı kutluyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci dönemi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yoğun şekilde yaşandığı bir dönem oldu. Kaymakamlığımızın destekleriyle ilçemizde sosyal ve kültürel alanda geçen yıl 180 gün 180 anı öğretmen projesini ilçemiz okullarında uyguladık. Kitap haline getirdik ve bakanlığımızın incelemesinde. Bu yıl okullarımızda 180 gün 180 anı öğrenci projesi uyguluyoruz. Geçen yıl okullarımızda bahçem nefesim projesini uyguladık, bu yılda uygulayacağız. Matematik yarışması yaptık. Bu yıl değerli masallar projesi hazırlandı uygulanacak. Ayrıca bu yıl Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) ile yaptığımız sportif faaliyetlerde toplam bin 305 öğrencinin katılımıyla ve 31 öğretmenin rehberliğinde akıl ve zekâ oyunları ile geleneksel çocuk oyunları, okulda maç var futsal turnuvası gerçekleştirildi. Ortaokul ve liseler futsal spor müsabakaları ile ilçemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz için yepyeni ufuklar açıldığını inanıyorum. İl genelinde yapılan okul sporları müsabakalarında ilçemiz okulları takım sporlarında katıldıkları 32 kategoriden 30’unda il şampiyonu oldular ve ilimizi bölge finallerinde temsil edecekler. Bu büyük bir başarıdır. Bunda emeği geçen çalışma arkadaşlarımız gönülden kutluyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 70 personel,979 öğretmen, toplam bin 49 personel görev yapmaktadır. Bu gün burada 111 öğretmen başarı belgelerini alacaklar. Ben onları başarılı çalışmalarından dolayı tekrar kutluyor, Kaymakamımıza bizlere vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 111 öğretmene tek tek başarı belgesi vermesinin ardından konuşan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ise, “Yaklaşık bir yıl beraber çalıştığımız süre içerisinde ilçemizde eğitimin geliştirilmesi noktasında gerçekten hep birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bu bir takım çalışmasıydı. Bundan dolayı ben hepinizi bir kez daha kutluyorum. Akademik başarının dışında önem verdiğimiz konulardan bir tanesi spor, sanat, müzik bu alanlardan gerçekten güzel çalışmalar yaptık. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Yaptığınız güzel çalışmaları, faaliyetleri her zaman destekleyeceğiz. Bundan sonrada yine sizlere de aynı şekilde başarılı olmanızı diliyoruz. Güzel çalışmalar ile yine sizleri bu ortamda inşallah buluşturacağız. Eğitim konusunda başarılıyız. Bunu gururla söyleyebilirim. Bunda en büyük pay sizlerin. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Eğitimde daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa birlikte, beraber çalışacağız. Bizler her zaman sizleri bu konuda destek olacağız. Sizleri tekrardan tebrik ediyorum.”

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.