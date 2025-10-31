Bozüyük'te 2025 Genel Tarım Sayım kayıtları

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek 2025 Genel Tarım Sayım kayıtları Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de devam ediyor.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan, alet ve makine varlığı, sulama, işgücü gibi temel yapısal verilerin derlendiği saha araştırması için başlatılan genel tarım sayımda, tarımsal üretimden nihai tüketiciye kadar uzanan gıda arz zincirinin tüm tarafların refahını artıracak biçimde doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi amacıyla, tarım sektörüne ilişkin verilerin temin edilerek sürdürülebilir bir kayıt sistemi kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeler sonucunda Bozüyük’te çiftçiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde kurulan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Genel Tarım Sayımı kayıt bürosuna gelip kayıt yaptırıyor.

Öte yandan kayıt bürosunu ziyaret eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 2025 Genel Tarım Sayım kayıtları hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İlçe Sorumlusu Uzman Cemalettin Yıldız’dan bilgi alırken, yetkililer sayımın son gününün yaklaştığını, henüz sayım yaptırmayan vatandaşların idari bir yaptırımla karşılaşmaması için en kısa sürede en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurarak sayımlarını tamamlamaları gerektiğini hatırlattılar.