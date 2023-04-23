Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Bozüyük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Törenlere katılan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tüm çocukların bayramını kutlayarak “Işığıyla yolumuzu aydınlatan Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Ulusal Egemenliğimizin 103. yılı kutlu olsun” dedi.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ve yağış nedeniyle gecikmeli olarak başlayan kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir yaparak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunarak özenle hazırlanan çeşitli dans gösterileri ve halk oyunları gösterileri sahnelendi, müzik dinletisi sunuldu. Öğrencilerin bayram için hazırlanmış oldukları dans gösterileri beğeni ile izlendi. Ardından ilçe genelindeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Birgivi Dertli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.