Bozüyük'te 65 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Sevgi Evi Derneği ile İrem Sultan Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği toplu sünnet düğününde 65 çocuğun sevincine ortak oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Sevgi Evi Derneği ve İrem Sultan Derneği iş birliğinde düzenlenen toplu sünnet şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ün de katılım sağladığı programda, 65 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. İl ve ilçe protokolünün de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler ve davetliler çocukların mutluluğuna ortak oldu. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve müzikli eğlence bölümleri yer alırken, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Adem Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Bugün burada çocuklarımızın bu özel günlerine hep birlikte şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sünnet şöleni, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.