Bozüyük'te Akıl Oyunları Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Akıl Oyunları Şampiyonası, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla Bozüyük Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Mangala, Pentago, Reversi, Equilibrio, Q-Bitz, Küre, Kulami, Jenga, Heyecanlı Bardaklar ve Pattern Play oyun branşlarında 300 öğrenci, eğlenerek doyasıya yarıştı. Büyük bir heyecanla gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyaları Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, Müdür Yardımcısı Rıdvan Güner, Eğitmen Hakan Yandım ve Eğitmen Ayşe Akçay tarafından verildi.