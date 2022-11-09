Bozüyük'te akıl ve zeka oyunları başladı

Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde öğrencilere yönelik düzenlenen akıl ve zeka oyunları başladı.

Bozüyük Öğretmenevi etkinlik salonunda gerçekleşen turnuva açılışına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir katıldı. Turnuva ile ilgili bilgi veren Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir;" Anaokulu öğrencilerimiz arasında "Pratik Bardaklar", ilkokul öğrencilerimiz arasında "Mangala, Jenga,Q-Bitz, Equilibrio" ortaokul öğrencilerimiz arasında "Reversi, Mangala, Marifetli Parmaklar, 9/24" oyunları ile yarışacakları turnuvaya 145 öğrencimiz katıldı. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz"dedi.