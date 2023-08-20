Bozüyük'te ana cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde ana cadde Boztram yol güzergâhı üzerinde yapılan yeni yol çizgisi ve yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi çalışmalarının ardından başlatılan temizlik çalışmalarında ana cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak daha temiz ve hijyen bir hale getirildi. Çalışmalar caddenin her iki yönünde de yapılırken daha temiz bir Bozüyük için ilçe genelindeki çalışmalar da kesintisiz olarak devam ediyor.