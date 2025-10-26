Bozüyük'te aracında ikiz plaka kullanan şahısa 50 bin 834 TL para cezası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, ikiz plaka kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, aracın sürücüsünün iki farklı suçtan arandığı belirlendi. Şahıs ekipler tarafından yakalanırken, araçta yapılan detaylı incelemede sahte plaka kullanımı tespit edildi. Sürücüye, sahte plaka ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 50 bin 834 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan da adli işlem başlatıldı.