Bozüyük'te balık pazarında denetim

Bozüyük Belediyesi kapalı pazaryerinde balık satışı yapan esnaflar denetlendi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Belediye Veteriner Hekimi tarafından balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için yapılan denetimlerde tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklükleri de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca balık tezgâhlarında eksiklikleri görülen esnaflar uyarıldı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.