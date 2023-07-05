Bozüyük'te bayanlar el emeklerini sergiledi

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi ile Güneş Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen el sanatları sergisi açılışı yapıldı.

Kursiyerlerin hazırladığı birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi, büyük beğeni topladı. Sergi hakkında konuşan Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu; "Yapmış olduğumuz birçok sosyal çalışmalarımızın yanında yardımlaşma grubumuzda da aktif halde yer alırken kadınlarımızın gelişmesini sağlamak, el becerilerini geliştirmek, üretime katkı sağlamalarını desteklemek amaçlı Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi destekleri ile birlikte açmış olduğumuz el sanatları kurslarımızda kadınlarımızın el emeklerini sergilemiş bulunmaktayız. Kursumuza katılan tüm kadınlarımızın el becerilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Öncelikle Hamiyet Nilüfer’e, Türkan Adanalı’ya,ve Fatma Dal hocalarımıza kurslarında vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Özellikle Bozüyük Halk Eğitim Müdürümüz Levent Susam ve müdür yardımcıları Aysel Oğul ve Rıdvan Güner’ede ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çünkü onların destekleriyle bu kursları açılmasını sağlıyoruz. Burada güzel çalışmalar geçiyor. Bir aile ortamı oluşturduk. Kurslarımızda nice kadınlarımız kendi el becerilerini ön plana çıkarmış oluyorlar. Birçok kadınlarımız aslında güzel vakit geçirmiş ve kendilerine katkı sağlamış bulunuyorlar. Kurslarımız devam etmekte olup kurs kayıtlarımız da devam ediyor. Kurslarımıza katılmak isteyen tüm kadınlarımıza kulübümüze bekliyoruz" dedi.