Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathanelerine denetim

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde pastane ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Bozüyük'te bayram öncesinde tatlı imalathanelerine denetim
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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde pastane ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Bozüyük Belediyesi Zabıta ekipleri, Bozüyüklülerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini bayram öncesinde yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan tatlı imalathaneleri ile pastanelere yönelik olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmalarını sağlıyor. Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ile üretim ve satışların hangi ortamlarda yapıldığı kontrol edildi.